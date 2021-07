Luego del fallido comienzo de las primeras sesiones de la Convención Constitucional debido a las falencias técnicas y sanitarias, varios constituyentes han declarado sus molestias frente a la situación, emplazando al Gobierno a asumir las responsabilidades del caso.

En entrevista con Contigo en Directo, el convencional del distrito 10, Fernando Atria, indicó que “tienen la decisión firme de comenzar mañana”, evaluando además, la idea de que este miércoles 7 de julio, si es que no estuvieran las condiciones necesarias, “se llegue al edificio de la Universidad de Chile a sesionar”.

En ese contexto, el abogado se manifestó “sorprendido”, por el hecho de que “no hayan tenido los requisitos necesarios”. Luego, indicó que por lo que se puede observar, “aún no están las condiciones, sin embargo, desde el Gobierno dicen que sí”.

“Las salas disponibles no alcanzan a contener a todos los convencionales más los técnicos que se necesitan para manejar los sistemas. Eso se está viendo ahora. Tengo la impresión de que es posible que se solucione, pero con este Gobierno hay que decir que mientras no lo veamos solucionado no podemos aceptar ninguna declaración, porque ya lo hicimos ayer”, sostuvo el experto en derecho constitucional.

Además, emplazó a las autoridades de turno, a “dar una explicación plausible al país de cómo es posible que no estuvieran las condiciones necesarias el día de ayer”. Luego señaló que “el Gobierno tiene la responsabilidad, ya que tienen que proveer el apoyo a la Convención”.

“¿No sabían que comenzaba la convención? ¿Es que no sabían que había regla de aforo y protocolos sanitarios?. Todo eso era conocido. Sin embargo, lo importante es que mañana comiencen las sesiones, idealmente en el lugar que corresponde, pero si no es posible, tendrá que ser en la Universidad de Chile, que, por otro lado, es un edificio que tiene prestancias republicanas”, destacó el presidente de Fuerza Común.

Con respecto a lo anterior, concluyó que “entre no sesionar y sesionar allá (casa central Universidad de Chile), habrá que sesionar allá, sin embargo, espero que se puede sesionar acá (Ex Congreso)”.