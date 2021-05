Duras palabras le dedicó el diputado Fidel Espinoza (PS) a su par de la UDI Cristián Labbé Martínez, parlamentario por el distrito 8 tras la partida de Patricio Melero al Ministerio del Trabajo a comienzos de abril.

Ambos legisladores participaron este jueves en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde abordaron los problemas para establecer un diálogo entre la oposición y el Gobierno. Labbé, que es hijo del ex alcalde de Providencia del mismo nombre, afirmó que él viene “de una generación en donde creo en el diálogo, absolutamente, en donde quiero proyectar un futuro”.

En esa línea, invitó al Congreso a dialogar: “si no nos pusimos de acuerdo antes, mi invitación hoy día como parlamentario, con dos semanas interiorizándome de todos estos temas, es a sentarnos“.

Espinoza hizo ver que “no conocía a Cristián Labbé”, debido a que asumió el cargo recientemente. “Me alegra mucho que él hable por la nueva generación de los políticos y el diálogo”, afirmó.

“Otras generaciones de los Labbé en Chile violaban los Derechos Humanos. Me alegra mucho que eso esté pasando en nuestro país, que las nuevas generaciones busquen el diálogo. Eso es súper importante”, agregó, refiriéndose al ex jefe comunal condenado por crímenes durante la dictadura.

Quien primero le contestó fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que también formaba parte del panel: “es poco leal felicitar a una persona como Cristián Labbé, que es un hombre joven, y después acusarlo de los crímenes que pudo haber cometido su padre. Si no tiene el coraje de acusar de criminal a Cristián Labbé directamente, que lo diga en cámara, pero no acuse al hijo“.

Labbé, en tanto, lo invitó “a que venga al Congreso, porque si está tan desconectado de lo que está pasando en el Congreso, no quiero imaginar lo desconectado que está de las personas”.

“No me voy a referir a lo de mi padre, porque yo tengo una visión hacia futuro y no hacia atrás”, añadió.