Durante la jornada del sábado, se eligió a la mejor empanada de la capital. El Círculo de Cronistas Gastronómicos determinó cuál es la más sabrosa entre más de 60 de exquisitas masas rellenas, provenientes de distintos sectores de la Región Metropolitana.

Medición rigurosa en la degustación de esta tradicional preparación que fueron compradas de forma anónima en panaderías, amasanderías, pastelerías y a emprendedores. Fueron evaluadas con una escala de uno a siete según aspectos como la calidad de la masa, del pino y también de las aceitunas.

Cada detalle fue medido en una competencia extremadamente crítica donde no se perdonó ningún detalle. “Este trozo de carne no es un corte para empanadas, como lo verán, es casi como un dado muy grande. No encuentro huevo, no encuentro aceitunas, no encuentro pasas, lo encuentro nada que ver”, expresó la experta Pilar Larraín.

Seguían llegando preparaciones, pero el jurado ya estaba ansioso de probar pronto alguna, que según ellos, valiera la pena comer. “Está relativamente bien el nivel de esta empanada, de hecho la presentación mostraba bonito color, una masa de buena textura”, expresaron desde el Círculo.

El nivel fue subiendo y la competencia se puso difícil, solo aquellas que lograran nota sobre cinco pasaban a una segunda ronda, y desde ahí todo podía ser un motivo para descarte. “La masa está un poco un gruesa sobre todo en el doblez, hace que sea incómodo, tiene escoñetes el pino”, afirmó la experta, Raquel Telias.

Olor, color, aspecto y sabor en un análisis de verdaderos expertos. Después de más de cinco horas degustando y degustando llegó el momento y la mejor empanada de la Región Metropolitana fue de la Amasandería La Nonna de La Reina.

Mientras que en la categoría de mejor relación precio-calidad, el premio fue para el local Los Gansos de Estación Central.