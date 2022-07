Warnken, Rincón, Alvear y más: Figuras de la ex Concertación lanzaron “Centro Izquierda por el Rechazo”

Este sábado, un grupo autodenominado “Centro Izquierda por el Rechazo”, integrado por representantes del Partido Demócrata Cristiano, Amarillos por Chile y ex integrantes de la Concertación se reunieron en la ex sede del Congreso para manifestar su opción para el Plebiscito del próximo 4 de septiembre y hacer campaña por dicha alternativa. “Somos un grupo amplio que hemos revisado acuciosamente la propuesta que hizo la Convención (…) ¿Se dan cuenta del caos?”, decía la ex presidenta de la DC, Soledad Alvear.