El Seremi de Salud de la Región de Atacama, Bastián Hermosilla, renunció a su cargo tras la difusión de fotografías en las que aparece en una reunión social junto a ocho personas, algunos integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia fue comunicada por la Intendencia de la Región de Atacama a través de un comunicado en el que señalan que el presidente Sebastián Piñera “acepta la renuncia de Hermosilla y agradece su compromiso y el importante rol desarrollado durante la emergencia sanitaria producto del COVID-19″.

Las imágenes muestran a los funcionarios y otros amigos sin respetar el distanciamiento físico ni usando mascarillas.

Lee también: Minsal llama a pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes a vacunarse

Según consigna La Tercera, esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que “él renunció en el día de ayer. Me llamó por teléfono diciendo que había unas fotos donde él no estaba respetando las medidas de autocuidado indicadas por las medidas sanitarias, y él como autoridad sanitaria decidió dar un paso al costado porque, obviamente, uno tiene que predicar con el ejemplo y eso fue el argumento que me hizo”.

De manera interina, será el jefe de acción sanitaria en la Región de Atacama, Mauricio Bertoglia, quien quedará en el cargo.