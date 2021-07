El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, analizó el proyecto de indulto a condenados en el estallido social, debate que se está dando en el Congreso y también en el inicio de la Convención Constitucional.

En entrevista con Radio Universo, el persecutor aseguró que la institución “ha sido clara en que presos por razones de conciencia o por expresar un determinado modo de pensamiento, simplemente en Chile no existen. No tenemos delito de conciencia y, por ende, no tenemos presos que podríamos llamar como políticos”.

“Ahora bien, yo entiendo que a lo que se refieren las personas que han planteado esta solicitud y a lo que se refiere el proyecto de ley que está en discusión en el Senado, es a personas que hayan sido objeto de persecución penal, con ocasión del del contexto del estallido social. Ahí se señala un catalogo de delitos que consideran, podría beneficiar las personas que estén perseguidas por eso y se daría una suerte de amnistía.”, agregó.

Además, el fiscal, que está cargo de la denominada “zona cero” en el centro de Santiago, apuntó que “el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo en una entrevista que él descartaba que existieran presos políticos o un uso abusivo de la prisión preventiva. No es lo mismo una persona que es sancionada por desorden público en la calle o por resistirse a la acción de la autoridad que alguien que fabricaba o lanza bombas molotov o hace incendios”.

Ante la iniciativa, el representante del Ministerio Público añadió que “el día de mañana frente a otro tipo de expresión de ideas, del mismo u otro sector, y ante la comisión de delitos graves, podríamos vernos enfrentados a la misma situación. Esto comienza a validar la violencia como acción política. Creo que si hay un consenso en el país es la necesidad de erradicar la violencia”.

“Hay países que la han dictado, Chile lo hizo en los años 90 con personas que fueron condenadas en la dictadura. Creo que lo que siempre debe cuidarse son los contextos, esas personas fueron condenadas cuando no había respeto del derecho a las personas. Ahora, el sistema procesal penal chileno es absolutamente respetuoso de los derechos de los imputados”, concluyó Guerra.