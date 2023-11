Fiscalía abrió investigación de oficio por audios que reconocen pagos a funcionarios del SII y CMF

La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que abrió una investigación de oficio luego de una extensa publicación de un artículo periodístico, donde se reveló un audio y se mencionan pagos a funcionarios del Servicios de Impuestos Internos (SII) y Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

El medio realizó una investigación donde se compromete a Luis Hermosilla. Reconocido abogado, que ha sido socio del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y actualmente defiende al jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi. También representó al Gobierno durante el mandato de Sebastián Piñera.

Ahora, Hermosilla representa la defensa de Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, empresas que son seguidas de cerca por la CMF por operaciones irregulares.

En medio de esas operaciones, CIPER tuvo acceso al audio de una reunión entre Hermosilla, Sauer y María Leonarda Villalobos, abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se mencionan pagos a funcionarios del SII y de la CMF.

Esto se hizo con el fin de obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario. “De este huevón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, se escucha al abogado.

El audio entre Hermosilla, Sauer y Villalobos

CIPER informó que no está claro por qué uno de los tres asistentes decidió grabar el audio de la reunión, que dura más de 105 minutos, en el que quedan claras sus identidades (porque se llaman por sus nombres) y conversan sobre pagos a funcionarios del SII y de la CMF, instituciones que investigan los negocios de Sauer y su familia.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados”, dice Hermosilla en el audio liberado por CIPER.

El medio también compartió parte de la cita donde Hermosilla reconoce que se le deben 10 millones de pesos a un funcionario del SII, ya que el audio es de junio y se le había comprometido el pago para abril.

“Entonces necesitamos para ayer 10 palos (diez millones de pesos), altiro. Altiro, porque la Leo lo primero que debe hacer (…) O sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’”.

Síguenos en