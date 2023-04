Fiscalía cierra investigación por homicidio calificado de Tomás Bravo: ¿Qué ocurrirá con el tío abuelo?

Este nuevo antecedente en el caso no significa que no pueda haber más diligencias legales en torno a la desaparición y muerte del pequeño de 3 años. El Ministerio Público, a partir de ahora, tiene un plazo de 10 días para presentar una nueva acusación, sobreseer o no perseverar.