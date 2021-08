El pasado lunes 2 de agosto, la Fiscalía Regional de Valparaíso, informó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago que no perseverara la investigación a más de treinta personas que están siendo indagados por el caso Soquimich (SQM) y otras empresas.

Entre los involucrados, se encuentra el ex ministro del Interior del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

La investigación, permitió sacar a la luz, el financiamiento irregular de la política en Chile, que explotó, además, la arista del caso Penta en 2015, siendo juzgados y sentenciados con clases de éticas para los miembros del grupo controlador financiero.

En ese contexto, la Fiscalía no continuará con el proceso penal que beneficiará a 34 personas que estaban siendo investigadas. Además del ex miembro del Gobierno de la actual Alta comisionada de Naciones Unidas, se encuentra Irina Rossi, hermana del ex parlamentario Fulvio Rossi, y los hijos del actual vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro.

También, en la lista de las personas que la Fiscalía dejará de perseguir, se encuentra el ex jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre, Harold Correa; y su socio en el estudio de abogados Harold’s & Johns Business & Lawe Limitada, Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute.

Lee también: Abrió el fin de semana: Inician sumario sanitario en contra de discoteque por asistentes sin mascarillas

Por su parte, Harold Correa (PPD) estaba siendo investigado por figurar en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios SpA de Giorgio Martelli, quien fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios por la emisión de 23 facturas a SQM Salar por servicios inexistentes.

Con relación a la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, es debido a las boletas ideológicamente falsas, que Soquimich pagó a algunos políticos, entre ellos, Pablo Longueira, Marco Enríquez Ominami y Jorge Pizarro. Específicamente, hay formalizados por cohecho, soborno y delitos tributarios, y en el caso de SQM, la minera rebakó su carga tributaria.

Todos los afectados, serán citados para comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento por “no haber reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar acusación o, reuniéndolos por no haber ejercido el Servicio de Impuestos Internos acción penal“.

Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que su decisión responde a que “las personas respecto de quienes se comunicó la decisión de no perseverar corresponden a quienes no fueron querellados por el Servicio de Impuestos Internos”.

Lee también: Paris responde a Orrego por petición de acortar el toque de queda: “Vamos a mantener la tasa de vacunación de 80%”

“A pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad, el último fue respondido en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción (…) por lo que en cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar”, señaló la magistrada.

Es por lo anterior, que no se acreditó la hipótesis del Ministerio Público, al no haber proceso para los investigados.