Fiscalía formalizará a Cathy Barriga por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, declaró como testigo en la investigación que se lleva a cabo contra la ex jefa comunal, Cathy Barriga, por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Sin embargo, no se descarta que sea imputada por otros delitos. De acuerdo con Vodanovic, se habría “creado un mecanismo para gastar recursos públicos sabiendo que estos no estaban disponibles”, según dijo en un punto de prensa. Por su parte, el Ministerio Público continúa investigando, mientrasse presume que la formalización ocurriría la semana próxima.