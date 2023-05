Fiscalía formalizará a ex alcalde Torrealba por fraude al fisco y como líder de una supuesta asociación ilícita

La Fiscalía formalizará a ex alcalde Raúl Torrealba por fraude al fisco, además lo imputarán como líder de una supuesta asociación ilícita que operó en Vitacura. Esta decisión del Ministerio Público ocurre sólo a horas de conocerse públicamente la declaración del ex jefe comunal ante la Fiscalía, donde insistió en su inocencia y aseguró que no cometió ninguna irregularidad.