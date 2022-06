Fiscalía abre investigación por maltrato animal tras muerte de perro en Pirque: Familia apunta contra vecino

A raíz de la denuncia que fue rápidamente viralizada en redes sociales, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación por el presunto delito de maltrato animal ocurrido contra una familia en Pirque, luego que su perro de nombre Magnus recibiera impactos balísticos que le provocaron la muerte.

La situación fue alertada en Instagram por Magdalena Gacitúa, dueña del can de raza akita, quien relató que el pasado martes el animal “se pasó a la casa de mi vecino” y posteriormente se escucharon al menos tres disparos.

Al respecto, Magdalena Balart, abogada y vocera de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, informó que se dictaron “las primeras diligencias atendidas a una denuncia que se investiga por un delito de maltrato animal (…) en circunstancias de que un perro fue lesionado con disparos por arma de fuego, lo que le provocó la muerte”.

“La Fiscalía Sur instruyó a la Brigada Especializada de Delitos de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer este hecho”, añadió.

La denuncia que se hizo viral en la plataforma mencionada, detalla que la cronología de los hechos fue la siguiente:

“Magnus, a las 12 del día aproximadamente, se pasó a la casa de mi vecino, cosa que jamás hace. En mi casa estaba mi mamá y dos trabajadores más. Al rato se escucha un disparo, los maestros corren a ver qué pasó y mi mamá asustada fue a preguntar y al segundo suenan dos disparos más… habían matado a mi perro“.

Según sostuvo Gacitúa, el can “no estaba haciendo nada, sin embargo, la primera justificación que dio el vecino fue que estaba cansado que le comieran sus gallinas, cosa que no era verdad, ya que Magnus jamás se había pasado a su casa. Después justificó con que lo atacó y en defensa le disparó y eso tampoco era verdad”.

“Uno de los trabajadores le pidió permiso para poder ir a buscar al perro ya muerto y le responde de forma irónica que si entra a su casa le iba a pasar lo mismo que al perro ¿Qué clase de persona es y es capaz de hacer algo así?“, reflexionó la afectada.

Ante esto, Magdalena y su familia pidieron justicia por lo ocurrido, asegurando que iniciaron los trámites para establecer las responsabilidades ante el asesinato de su perrito.