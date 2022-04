Fiscalía confirma uso de armamento de guerra en ataque que dejó en riesgo vital a chofer en Ercilla

Durante la jornada de este viernes, un nuevo hecho de violencia fue perpetrado en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Los antecedentes indican que en horas de la madrugada, un grupo indeterminado de personas atacó a cuatro vehículos que circulaban en la Ruta 5 Sur, dejando a tres personas lesionadas.

Uno de los choferes recibió un disparo de bala en la cabeza, quedando en riesgo vital. La víctima del suceso fue trasladada en primera instancia al Hospital de Victoria, pero debido a la gravedad de sus heridas fue llevado hasta la capital regional.

En la zona se encontró un lienzo de la Resistencia Mapuche Malleco en contra del gobierno, en el cual quedaba consignada la exigencia por la libertad de los “presos políticos mapuches, amenazas al Poder Judicial y a las policías”.

El Fiscal Regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que en el ataque se utilizó armamento de fuego y dos fusiles de guerra.

🔴 AHORA Fiscal Regional Roberto Garrido confirma uso de fusiles de guerra en ataque armado en la Ruta 5 #Ercilla que dejó hoy a 3 personas heridas, una de ellas en riesgo vital. En el lugar fue encontrado lienzo reivindicatorio con amenazas al Poder Judicial y a las policías pic.twitter.com/3bGbI0hBZL — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) April 22, 2022

Gobierno condenó el ataque

El presidente de la Repúnlica, Gabriel Boric, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y aseguró que el hecho merece una “condena transversal“.

“No basta con las declaraciones de buenas intenciones, acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto”, indicó el jefe de Estado una vez conocido el hecho.

“El diálogo es el camino, pero no es el resultado. No basta con decir vamos a dialogar, tenemos que hablar de acciones concretas. Vamos a cambiar las políticas, por ejemplo, de compras de tierra, para poder dar una solución y descompresión del conflicto en función de las legítimas demandas del pueblo mapuche”, adelantó el mandatario.

No obstante, expresó que “quienes actúan por la vía de la violencia no van a avanzar. Ese no es nuestro camino. Aquellos involucrados en este ataque van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley“, sentenció el presidente Gabriel Boric.