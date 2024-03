Intensa fiscalización en Barrio Meiggs dejó 2 detenidos: Vendedores descartan toma de bodega

La mañana de este martes se desarrolló una fiscalización en una bodega del Barrio Meiggs, la que culminó con dos personas detenidas. De acuerdo con la información otorgada por la Municipalidad de Santiago, el operativo se desarrolló debido a que se trata de un terreno tomado.

El dueño del recinto correspondería a un sujeto de nacionalidad india, quien terminó por venderlo a la inmobiliaria Pocuro SPA.

pero desde esa empresa realizaron una demanda para recuperar el espacio que, según acusan, está tomado por personas que lo utilizan como bodegas.

Las personas en cuestión son vendedores del barrio, quienes en su mayoría acusan haber pagado sus patentes correspondientes y de incluso desembolsar un arriendo mensual para guardar su mercadería en el lugar.

Cuidador de la bodega

Sebastián, quien se identificó como uno de los cuidadores de la bodega, declaró a Contigo en la Mañana que “yo no estaba enterado de que era una toma, simplemente que la gente que estaba a cargo de guardar las cosas aquí, me pidieron que me quedara cuidando para que no estuviera solo“.

Por otro lado, este joven indicó que nunca conoció al dueño y que, inclusive, le habían informado que había fallecido: “Me dijeron que sólo cuidara las cosas”.

Sumado a esto, el cuidador señaló que alrededor de 23 vendedores guardaban su mercadería en estas bodegas que acaparan desde Salvador Sanfuentes hasta la Alameda.

Paralelamente, Mónica Galleguillos, una vendedora afectada por esta fiscalización, declaró que “tengo mi patente y quiero sacar mi mercadería, porque se la van a llevar”.

“Nosotros no vendemos nada de marca, vendemos ropa interior y comida de perritos”, explicó, añadiendo que estaba al tanto que el supuesto dueño del inmueble era un hombre de nacionalidad india. Pero que éste no les había informado que el terreno ya lo había vendido a otra inmobiliaria.

Extraoficialmente, desde el municipio señalaron que los vendedores afectados podrán recuperar su mercadería, siempre y cuando puedan acreditar que tienen su patente al día.

Dos detenidos

El primer detenido en el operativo corresponde al padre de Sebastián, quien se adjudicó el rol como el cuidador de la bodega.

Carabineros sostuvo que su aprehensión fue por el delito de receptación, debido a que al interior del recinto se encontró un vehículo con encargo por robo.

Por otro lado, la segunda detenida fue Daniela, una vendedora afectada que traspasó en diversas ocasiones las vallas puestas por Carabineros.

“No sabía (que estaba tomado). Quiero mis cosas porque es mi sustento de trabajo diario”, acusó la mujer, quien terminó siendo capturada por personal de Control de Orden Público al no respetar el sector delimitado de la fiscalización.

