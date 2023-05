Llegaron con camión a recoger mercadería: Altercados por fiscalización al comercio ambulante en Recoleta

Esta mañana se realizó un extenso operativo de fiscalización al comercio ilegal en la comuna de Recoleta, específicamente en calle Lastra, en plena salida de la estación de metro Patronato.

El procedimiento estuvo dirigido por funcionarios de Seguridad Pública e Inspección General de la comuna, quienes realizaron múltiples confiscaciones de carros y mercadería. En consecuencia, los dueños de los implementos intentaron recuperar sus pertenencias incautadas y protagonizaron momentos de tensión con los agentes de orden público.

Con relación al operativo, el municipio expresó a través de su cuenta de Twitter que se trató de “un procedimiento dentro de nuestros márgenes legales que contribuyen a un entorno más ordenado, donde lo que debe primar es el comercio legal”.

En ese sentido, añadieron que “no en todos los espacios públicos se puede establecer comercio” y recalcaron que “nuestros vecinos y vecinas merecen vivir y transitar por espacios libres y ordenados, como también respetar a quienes tienen patentes para sus actividades comerciales”.

En conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, por su parte, el Jefe de inspección de Seguridad Pública, Mauricio Salamanca, reforzó el punto anterior y explicó que no solo han materializado incautaciones, sino que también tareas de orientación.

“Hacemos una fiscalización diaria en distintos horarios junto con Carabineros y PDI. Se hacen controles de identidad y también labores educativas para que cambien de rubro, no hacemos decomisos todos los días. No estamos con el tema represivo, pero lamentablemente recibimos el éxodo de Santiago y Estación Central. Se nos está llenando de gente que no es de la comuna“, sostuvo en el matinal.

