De jaibas a pescado disecado: Fiscalizan venta de comida callejera en Pedro Aguirre Cerda

La autoridad sanitaria y el municipio de Pedro Aguirre Cerda encabezaron una fiscalización a comida callejera que se vendía en las afueras de Lo Valledor.

De acuerdo con lo decomisado en el operativo, vendedores comercializaban alimentos como jaibas, mariscos y pescado disecado.

“Esto no guarda ninguna cadena de frío, en el caso de las jaibas. Esto representa un tremendo peligro para la salud de las personas y por eso que nosotros realizamos estos operativos permanentemente (…) esto puede provocar enfermedades diarreicas“, expuso el alcalde Luis Astudillo en Contigo en la Mañana.

Por otro lado, el jefe comunal aclaró que el procedimiento fue a raíz de que “hemos recibido varias denuncias y también hemos visto en nuestros servicios de urgencia que principalmente llegan personas con enfermedades gastrointestinales“.

Luego de dar cuenta de esta irregularidad, Astudillo explicó que “nosotros tenemos que hacer retiro de todos estos alimentos porque no sabemos, primero, la procedencia. Nos hemos encontrado con productos cárnicos y no sabemos si las faenadoras son legales o no. Pero el objetivo de eso es proteger la salud de las personas”.

Detalles del operativo

Tal como se pudo evidenciar en el lugar, quienes se encontraban vendiendo estos productos huyeron ante la llegada de las autoridades. Asimismo, se indicó que correspondería en su mayoría a ciudadanos extranjeros, por lo que estos alimentos podrían estar vinculados a su cultura gastronómica.

“Son mayormente personas de nacionalidad haitiana que comienzan a comercializar estos alimentos. Pero no sabemos su procedencia, no tiene etiqueta, no hay ninguna resolución sanitaria que avale la seguridad para el consumo humano, entonces eso es lo que nos preocupa además de recuperar este espacio para la comunidad, porque también hay mucho comercio ilegal que perjudica el libre tránsito”, añadió el alcalde.

Además, como parte de la fiscalización, los productos fueron rociados con azul de metileno para marcarlos y así evitar que se comercialicen nuevamente.