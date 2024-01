Así fue la mediática formalización de Cathy Barriga en el Centro de Justicia de Santiago

Una caótica llegada tuvo la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, hasta el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde protagonizó un tenso momento con su esposo Joaquín Lavín. Luego, se realizó la primera parte de la formalización por los presuntos delitos de fraude al fisco que habrían ocurrido bajo su administración. Aunque la ex jefa comunal insistió en su inocencia, de acuerdo a lo presentado por Fiscalía, Barriga arriesga quedar en prisión preventiva. En la instancia también fueron formalizados otros cuatro ex funcionarios municipales, quienes conformaban el circulo más cercano de la otrora autoridad comunal.