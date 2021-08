La presencia del constituyente Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional ha sido materia de debate, situación que ha sido criticada por un grupo de constituyentes y por organizaciones de víctimas de la dictadura.

La presencia del ex Comandante en Jefe de la Armada y ex parlamentario UDI ha sido cuestionada debido a que se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, además de reivindicar a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

Este martes, la discusión sumó un nuevo episodio precisamente durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, momento en el que la machi Francisca Linconao emplazó al ex uniformado a dejar la instancia.

“Me gusta respetar y con buena palabras se lo voy a decir ahora, así como está el profesor hablando, más vale que se retire de esta comisión. Tal como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”, dijo.

A la petición de la autoridad mapuche se sumaron otros convencionales, como Carolina Videla, quien sostuvo que su presencia “se relaciona con el negacionismo” y que se trata de “una provocación”. “No puede ser que a esta altura, año 2021, no sea capaz de reconocer para estar en una comisión de DD.HH. que las responsabilidades no sólo son por acciones sino también por omisiones. Y, al ser usted el edecán de Augusto Pinochet, es imposible que no se haya enterado de la realidad que estaba viviendo el pueblo chileno”, dijo.

“Yo creo que pueblo chileno le está pidiendo a través de diversas cartas y solicitudes a esta comisión, que usted, su presencia en esta comisión, revictimiza a los familiares, al pueblo chileno”, añadió. “Su estadía acá no repara, victimiza”, añadió.

También Manuel Woldarsky (Lista del Pueblo) manifestó que “quisiera aclararle al constituyente Arancibia que no acusamos a su persona, que no buscamos la censura. Buscamos establecer un parámetro de idoneidad moral y ético que camine hacia terminar con una cultura arraigada profundamente en nuestro país, que es la cultura de la impunidad, la cultura del negacionismo, la cultura de la relativización de la importancia de la dignidad de la persona”.

La respuesta de Arancibia: “Pareciera ser un problema político”

Luego de ser interpelado, Arancibia tomó la palabra y defendió su trayectoria naval de 46 años: “Fui edecán del general Pinochet y perdónenme que se los diga, pero para un oficial de las Fuerzas Armadas ser edecán de un presidente es un honor, es una distinción especial”.

“¿Hice barbaridades? ¿Cometí crímenes? ¿Hice algo impensado durante esos 46 años de marina que con mucho honor y orgullo cargo en mis espaldas? Fue designado por el presidente Frei y siendo Comandante en Jefe de la Armada fui impulsor de la llamada mesa de diálogo, que se conformó en el país entre un grupo de civiles notable y un grupo de profesionales de las FF.AA. para tratar de encontrar respuesta al tema de los desaparecidos. Esa fue iniciativa mía, o sea algo en el tema de los DD.HH. me ha iluminado a lo largo de mi carrera”, afirmó.

Además, recordó que fue electo senador en la quinta región con la segunda mayoría nacional, por lo que afirmó que “algún mérito tiene este personaje que está formando parte de este grupo selecto y que tiene como tarea una tarea trascendente y que nos ilumina de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, pero para llegar adelante, a donde tenemos que ir, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, es respetarnos y es respetar las normas que nos guían”.

Luego, se dirigió directamente a Linconao y sostuvo que “si yo fuera yo solo, ¿es posible que ante el desagrado que le produzco por estar formando parte de esta comisión, que yo me retirara? Porque para qué le voy a producir a usted un mal. Pero no soy solo, señora machi Linconao“.

“No soy solo. Yo fui elegido por un montón de personas, por miles, para estar representándolas, defendiéndolas e interpretándolas en esta Convención y en esta Comisión, y eso es lo que voy a hacer”, añadió.

Finamente, aseguró que “yo partí llegando acá con la mejor de las intenciones y con una voluntad de colaboración brutal, y la mantengo. Pero me he encontrado realmente con una actitud cuyo problema principal pareciera que es político y centrado exclusivamente en que fui edecán del general Pinochet. Porque no tengo nada que ustedes puedan buscar que se asocie con violaciones a los derechos humanos”.