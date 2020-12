Al término de Tolerancia Cero, los panelistas dieron a conocer su minuto de confianza, instancia en que la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, aprovechó para criticar el machismo presente “puertas adentro y puertas afuera”.

De esa manera, apuntó contra el “hombre cero”, es decir, aquél que “dedica cero horas laborales de co crianza y al trabajo doméstico”. Incluso declaró que “según un estudio, el 38% de los hombres dedica cero horas semanales a las labores domésticas, y un 71% dedica cero horas al apoyo escolar de sus hijos”.

Esto en referencia al reportaje realizado por Revista Ya, que detalla además que se trata de una diferencia de género que “está presente en todos los estratos sociales e incluso en hogares donde hay un discurso más igualitario”.

Lee también: Mónica Rincón: “El peor enemigo del presidente Sebastián Piñera es el presidente Sebastián Piñera”

Debido a esto, Rincón aseguró que se percibe un machismo puertas adentro, pero también puertas afuera. Ya que “según un estudio del BID, señala que tenemos (mujeres) menos acceso y más caro a créditos”.

“Un 18,2% de las respuestas positivas que reciben los hombres (a los créditos), las reciben mujeres, a pesar de que pagamos más y mejor que los hombres”, concluyó.

Lee también: Covarrubias: “La gente que votaba Rechazo hace un mes era gente que rechazaba a Piñera”

Entonces, la periodista sentenció que “no nos digan entonces que le ponemos color, le tenemos que poner color porque la discriminación puertas afuera se sigue produciendo. Y puertas adentro también (…), el feminismo al interior del hogar no ha logrado entrar, no hay igualdad de género”.

“Sin feminismo no hay igualdad. Y el feminismo será doméstico o no será”, añadió.

Luego de su intervención, fue el turno de Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. Y luego de tratar este tema agregó que “está claro que yo no soy un hombre cero, para nada”, causando diversas reacciones entre los panelistas.