El perito forense Francisco Pulgar, conocido por sus apariciones en diferentes programas de televisión, reapareció tras el polémico despacho luego del hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo en Villa Alemana.

En esa ocasión, fue acusado por la fiscal a cargo del caso, María José Bowen, de entorpecer la investigación al haber ingresado a la casa de Hugo Bustamante.

A tres meses del hecho, Damaritza Bustamante, hermana del imputado por el crimen de la joven de 16 años, afirmó a El Mercurio que fue ella y su madre quienes dejaron ingresar a Pulgar a la propiedad.

“A mí me interesaba que se aclarara el tema del video que estaban mostrando en todas partes”, dijo Maritza sobre el registro en que se ve a Bustamante con una lavadora. “Yo le dije al perito que esa lavadora estaba dentro de la casa de Hugo, que no la habían salido a botar como se presumía en el video”, añadió.

Francisco sostuvo que se equivocó “en haber bajado, porque estaba una casa contigua donde me invitaron a tomar té. En haberme puesto frente a la fiscal. Si yo no hubiera estado ahí, la fiscal no se sale de madre y no me reprocha“.

Respecto a quienes lo tachan de “perito falso” o “chanta”, indicó que “claramente, te queda el Dicom de las redes sociales”. Sin embargo, aseveró que existen “dos Francisco Pulgar: el que conoce la gente en la TV como perito y hay otro en el área profesional donde el sistema, los abogados lo requieren”.

Inspirado en la serie CSI y el SWAT

El hombre, quien luego de titularse de la carrera de Criminalística Forense de la UTEM, fundó Criminalística SAV (Servicio de Atención a Víctimas) Forense, inspirado en la policía especializada estadounidense SWAT.

“Lo que estaba haciendo yo era formar la primera unidad de criminalística de campo en Chile. Soy precursor. Pionero. Empecé a conformar un equipo tipo CSI ¿y sabes por qué la vestimenta la hice similar al SWAT y al CSI? Porque al chileno le encanta la imagen gringa”, explicó.