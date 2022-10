Franco Parisi: “Haré todo mi esfuerzo para que Karol Cariola no sea la próxima presidenta de la Cámara”

Hace algunas semanas, el ex candidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, expuso de manera telemática en la llamada “mesa paralela” de la oposición, la cual busca llegar a un acuerdo por un nuevo proceso constituyente.

La mesa, que está compuesta por distintos parlamentarios y representantes de dicho sector, recibió al ingeniero comercial luego de que este se mostrara abiertamente a favor de la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida el pasado 4 de septiembre.

En conversación con La Tercera, Parisi criticó duramente al Gobierno, cuestionando que su foco estaba en la derrota de la propuesta constitucional y asegurando que está dejando de lado las urgencias sociales.

“Creo que el Gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente. No solamente perdió, sino que está haciendo una muy mala gestión”, comenzó diciendo el integrante del programa Bad Boys.

En esa misma línea, agregó que la intención del Ejecutivo es que “por el orgullo de que salga la firma del presidente Boric – omo el mismo senador Macaya dice- en una nueva Constitución, se pierden las prioridades de la gente. Yo prefiero que me arregle el narcoterrorismo que hay en el sur, la violencia y el descalabro económico que se viene y que se está viviendo en Chile antes que la discusión constitucional”.

En relación a la postura política del mandatario, Franco Parisi dice que él esperaba que el pdte. Boric tomara más “la agenda que tenía Bachelet e incluso toda su gente, los exconcertacionistas. Pero ¿qué es lo que hizo? Habría que inventar la palabra: se teillierizó, se colocó más Teillier“.

Discusiones en la Cámara

El líder del Partido de la Gente, también fue consultado sobre los acuerdos políticos que se están discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que incluyen a Karol Cariola como quien debiera asumir su presidencia.

Ante esto, Parisi emplazó directamente a la diputada, diciendo “voy a hacer todo mi esfuerzo para que doña Karol Cariola no sea la próxima presidenta de la Cámara. No da garantías”.

A lo anterior agregó que “ella estuvo nueve meses haciendo campaña, recibía su sueldo completito, ocupaba la oficina, la secretaria, sus periodistas, sus abogados, para hacer la campaña. Igual que el señor Mirosevic, que eso tampoco se me olvida”.

El ex candidato también fue consultado sobre su sintonía con José Antonio Kast, ya que ambos coinciden en punto de críticas hacia el actual Gobierno y los consensos políticos a los que se ha llegado.

“Lo que yo quiero decir, para que no me encasillen, ni me digan “Parisi es facho”. No soy facho ni me interesa serlo. No, lo que estoy diciendo es que aquí hay un problema grave y es que no están solucionado los problemas a la gente”, dijo el ingeniero comercial.

Finalmente, sobre una posible visita al país, sostuvo que “Chile me encanta, pero el problema es que tengo que trabajar y mi contrato dice que tengo que estar acá. Las vacaciones no coinciden, sale plata, es mucho más difícil para mí”.