Este domingo, Canal 13 emitió un reportaje en donde acusan que el candidato presidencial Franco Parisi no está en Chile, ni ha viajado al país para realizar su campaña a La Moneda, debido a una deuda de más de $200 millones en pensiones alimenticias. Según denunciaron, contra él pesa una orden de arraigo.

Al respecto, Parisi respondió que “jamás he sido emplazado legalmente”. En la misma línea, sostuvo que “no me han notificado de ninguna resolución de forma legal y menos de una suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar”.

En tanto, solicitó al tribunal respectivo “la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados”.

El abogado de Parisi, Mauricio Pavez Galaz, confirmó que el candidato tiene una orden de arraigo, la cual fue decretada en agosto de 2020. Aún así, Parisi no ha sido notificado debido a que está en Estados Unidos desde mayo de 2020.

Por otro lado, se confirmó que el candidato al sillón presidencial tiene una solicitud por un monto superior a los $30 millones de retención de los retiros de fondos, pero hasta la fecha no ha realizado ninguno.

Respecto a su regreso al país, Pavez comentó que Parisi se encuentra en Alabama por compromisos laborales relacionados a asesorías financieras y empresariales, pero “eventualmente volverá en el mes de octubre, eso es lo que parece que está planificando en estos momentos”.