PDG confirmó que Franco Parisi regresó en la madrugada a Chile: “Estamos más fortalecidos”

Tal como se presumía hace un mes, el líder del Partido de la Gente (PDG) y ex candidato presidencial, Franco Parisi volvió a Chile durante la madrugada de este jueves.

Así lo dieron a conocer en las redes sociales de la tienda, donde expresaron que el economista tendrá diversas actividades junto a sus militantes.

"Bienvenido a Chile @Parisi_oficial"

En horas de este jueves ha llegado a Chile nuestro Líder y ex Candidato Presidencial quien tendrá diversas actividades con el equipo del @ChilePDGcl

Bienvenido a Casa Franco con la Familia PDG pic.twitter.com/cGVY8iOg3j — Partido de la Gente Oficial 🇨🇱 (@ChilePDGcl) January 26, 2023

Recordemos que el economista no podía regresar al país debido a que tenía una orden de arraigo nacional, tras ser demandado por su ex pareja por no pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos desde el año 2011.

De esa forma, el académico habría llegado a un acuerdo judicial que establece el pago de la deuda, la cual supera los $166 millones.

En concreto, el trato con su ex pareja le habría permitido levantar la orden de arraigo que pesaba en su contra.

VER MÁS SOBRE FRANCO PARISI

“Estamos más fortalecidos que siempre. Bienvenido a casa Franco Parisi”, señalaron desde el PDG en su cuenta de Twitter.

“Ahora a seguir trabajando y fortaleciendo el poder de la gente”, añadieron en la red social.