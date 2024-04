Franco Parisi apuntó dardos contra Gaspar Rivas por “encamarse con el PC” tras elección de Karol Cariola

El fundador del Partido de la Gente (PDG) y ex candidato presidencial, Franco Parisi, lapidó al diputado de la colectividad Gaspar Rivas por haber respaldado la elección de su colega Karol Cariola para la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

A través de un video publicado en redes sociales, manifestó estar “decepcionado y traicionado por el voto de Gaspar Rivas, diputado ojalá pronto ex-PDG”.

A lo anterior, añadió: “Me dijeron de Renovación Nacional de que traicionaba, igual lo apoyamos y bueno, ahora él le dio el voto, le dio la mesa después de más de 100 años al Partido Comunista, a Karol Cariola”.

“Los diputados se han creído cualquier cosa”, complementó, junto con asegurar que “voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas nunca más sea candidato, ni a diputado ni menos senador por el PDG”.

“Por eso, quiero tomar las riendas del PDG, para que esta actitud del diputado Rivas no se permita más. Es mejor no tener una vicepresidencia que estar encamándose con el Partido Comunista, que no representa para nada los intereses del PDG”, expresó también Parisi.

Finalmente, pidió disculpas a los militantes del partido “porque la actitud de Rivas enoja e irradia a todo el PDG” y adelantó que “hacer pacto con el partido Comunista no se va a permitir más”. “También a los asesores que apoyaron esta decisión tan estúpida y tan letal y mala para el PDG”, cerró.

