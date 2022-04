Diputado Sauerbaum y proyecto de retirar $1 millón de las AFP: “Se percibe que el gobierno no reacciona”

Continúa el debate en el Congreso por la posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. En esta ocasión, surgió la alternativa de extraer hasta $1 millón desde la AFP, idea impulsada por parlamentarios de la oposición. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum explicó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que la idea nace por la poca viabilidad que observa en el proyecto de quinto retiro. “Hoy percibimos que simplemente no están los votos. Sentimos que desde el gobierno de (Gabriel) Boric y todo el conglomerado que los apoya no hay mucho ánimo de poder aprobarlo”. Además, el legislador criticó al Ejecutivo y señaló que en el Parlamento “se percibe que no reacciona”.