El ex presidente de Eduardo Frei se sumó al coro de voces críticas contra el proyecto de indulto general para los detenidos en el marco del estallido social.

Acompañado del canciller Andrés Allamand en la conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas con China, Frei dijo que “esa ley de indulto no procede a aquellas personas que han cometido delitos y que han destruido bienes de todos los chilenos”.

“No me parece correcto, si las personas que están ahí no están por razones políticas ni porque salieron a la calle a expresar sus ideas; esos son actos delictuales”, destacó el ex mandatario.

Frei aprovechó de condenar la quema de estaciones del Metro de Santiago durante las protestas de octubre de 2019 y la destrucción de pequeños y medianos negocios.

Lee también: Galli rechaza proyecto de indulto: “¿Qué les decimos a esas carabineras que les quemaron la cara?”

“Ayer veíamos que queman cuatro buses del Transantiago, cuato buses eléctricos que cuestan casi US$ 400 mil cada uno, que son de primera categoría mundial, y los quemamos y a nadie le importa”, manifestó.

A juicio del ex jefe de Estado, “esas personas, si son detenidas, van a los tribunales y tienen que ser condenadas”.

“Las protestas son bienvenidas, como en todas partes del mundo, y tienen que ser pacíficas”, agregó.

Otra figura que rechazó la iniciativa durante esta jornada fue el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien apuntó a que “a través del proyecto se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social”.