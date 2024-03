Frente Amplio condena a Gabriel Alemparte por cuestionada “broma” sobre Pablo Selles: “Daña la dignidad”

El Frente Amplio, a través de un comunciado, condenó los cuestionados dichos que hizo el abogado y vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alamparte, sobre el seremi de Educación de Atacama, Pablo Selles.

“Nos parece intolerable que el debate político caiga en descalificaciones y discriminaciones de cualquier tipo, en este caso por razón de discapacidad”, señalaron en la misiva, luego de la polémica surgida en el programa Sin Filtros.

A lo anterior, agregaron: “Estas acciones dañan la dignidad de las personas y enlodan los esfuerzos de años por la igualdad de oportunidades y la inclusión social, laboral y política de personas que viven con discapacidad en Chile”.

Los cuestionados dichos de Alemparte sobre seremi Selles

Además, solicitaron a la colectividad no respaldar las burlas de Alemparte: “Hacemos un llamado también al Partido Demócratas a no normalizar esta forma de hacer política y a no permitir que este tipo de declaraciones se sigan reiterando en vocerías de sus militantes“.

Cabe recordar que, luego que mostraran un video en el que aparece Selles confrontando a funcionarios de Carabineros, el panelista del programa de televisión señaló que “me acordé de Ricardo Montalbán: el avión, el avión”, en referencia a un personaje de la serie La Isla de la fantasía que tenía enanismo.

De inmediato, fue interpelado y la burlesca frase fue respondida por el abogado Gustavo Lorca: “Perdón, pero me parece que reírse de la apariencia física de una persona… Lo que está haciendo Gabriel Alemparte no me parece correcto”, expresó.

