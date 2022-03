Durante la tarde de este jueves 10 de marzo, cientos de estudiantes mujeres de diferentes colegios emblemáticos de Providencia llegaron hasta las dependencias del Liceo José Victorino Lastarria para denunciar la presunta divulgación de fotografías íntimas de las menores y de amenazas en su contra.

Según las informaciones preliminares, se habrían filtrado pantallazos de un grupo de estudiantes hombres que quería “imitar” a la “manada”, grupo de hombres relacionados con los sucesos relacionados con un caso de violación acaecidos en Pamplona, España.

En ese sentido, según relata la presidenta del Centro de Alumnas del Liceo Carmela Carvajal, Amapola Alchao, las estudiantes se enteraron el reciente fin de semana y, en la presente jornada, tras conocer la información de que uno de los presuntos agresores se encontraba a las afueras del establecimiento de mujeres, se organizaron y comenzaron con las manifestaciones.

Según indicó Amapola en conversación en Contigo en Directo, el grupo de jóvenes está identificados por el liceo, y aseguró que todos los involucrados son menores de edad.

“El fin de semana me contactó una compañera del Liceo 4 diciéndome que querían organizar una funa masiva al Liceo Lastarria por difusión de imágenes íntimas y amenazas. Accedo a ingresar al grupo de Whatsapp donde me entero de los pantallazos y de los perfiles de Instagram. Ayer me llegó un mensaje de quienes estaban amenazando estaban afuera de mi liceo. Corrí a avisarle a mis compañeras de nivel y se asustaron un montón. Es bastante grave lo que pasa, resulta bastante aterrador”, comenzó diciendo la dirigenta estudiantil.

Al ser consultada sobre lo que produce que una de los presuntos acosadores llegue hasta las afueras de su establecimiento educacional, aseguró que estaría pasando a llevar sus privacidades. “Quizás no hacía nada malo, pero para nosotras y para las más pequeñas resulta bastante amenazante. Lo hicimos por autocuidado entre nosotras”, manifestó.

“Mis compañeras de los otros liceos avisaron a Convivencia Escolar de Lastarria, pero no hicieron nada, por eso querían tomar cartas por su propia cuenta. La directora de nuestro liceo está haciendo la denuncia en Fiscalía y tomando las medidas correspondientes. Los psicólogos del colegio le prestarán ayuda a las víctimas“, señaló.

“La imagen misógina del Lastarria”

Asimismo, precisó que no acusa que todos los estudiantes tengan ese tipo de conductas. “Criticamos la imagen misógina del Liceo Lastarria. Realmente creemos que tiene que parar esto ya. En el siglo 21 no podes aguantar una educación con cero perspectiva de género. Criticamos a la institución entera que es demasiado patriarcal. Lastimosamente tienen que pasar estas cosas para que se puedan dar cuenta de lo que está pasando y cómo afecta a las menores de edad”, advirtió.

En ese mismo sentido, fue enfática en decir que no se puede permitir que hombres sigan atacando de esa manera. “Recuerdo lo que pasó en 2018 en el Instituto Nacional. Difundimos lo horrible que hacen estos hombres, que encima son de nuestra edad, adolescentes de 17 años. Nos parece horrible y ojalá se pueda llegar a algo”, sentenció.

Desde el municipio de Providencia

Por su parte, la alcaldesa Evelyn Matthei, en conversación con CHV Noticias, afirmó que suspendió todas las clases de los colegios municipales de la comuna de Providencia para la jornada de este viernes 11 de marzo.

“Como nosotros tenemos contacto con alumnos de diversos colegios nos desplegamos y nos mostraron pantallazos que habrían recibido distintas niñas de distintos colegios, donde las amenazan con violación“, detalló.

Quiero ser categórica, la violencia contra las mujeres, y en este caso de las niñas y adolescentes no pueden ser tolerados ni validados. Aquí les cuento más detalles sobre las medidas que adoptaremos desde @Muni_provi. Seguiremos informando del caso en nuestros canales oficiales pic.twitter.com/4Z1sK3MEjd — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 10, 2022

“Se está redactando una denuncia ante el Ministerio Público. Es delito. Sabemos donde están y quienes son, son de un mismo colegio. Tenemos que trabajar con los centros de alumnos y con los directores para recopilar los antecedentes. Tenemos que meternos al tema con toda la seriedad que amerita. Incluso, alumnos hombres están igual de indignados que las mujeres de los liceos que están ahí”, declaró.