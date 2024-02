Funeral de Sebastián Piñera: ¿A qué hora es, en qué lugar y cómo verlo en vivo?

Sebastián Piñera recibirá este viernes su último adiós, luego de haber recibido los honores y condolencias de miles de personas y autoridades durante los dos días de velatorio realizado en el ex Congreso en Santiago.

Durante la jornada de este 9 de febrero, todas las actividades vinculadas al funeral del ex presidente estarán marcadas por la presencia de su familia, amigos y figuras políticas. Sin embargo, podrá ser seguido por la ciudadanía a través del trayecto que su féretro realizará por diferentes puntos de la capital.

A qué hora es

El funeral de Estado del ex mandatario, quien falleció el pasado martes a causa de un accidente aéreo en el Lago Ranco, comenzará a partir de las 9:00 horas con la llegada de autoridades al ex Congreso.

Entre los asistentes estarán los ex presidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet, así como representantes internacionales, entre ellos el ex presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el ex presidente de Paraguay, Mario Abdo. Ricardo Lagos informó que se ausentará de la instancia.

Lugar

La despedida al otrora jefe de Estado pasará por diferentes lugares. El punto de partida corresponde a la sede en Santiago del Congreso, donde actualmente está siendo velado.

Posteriormente, la carroza fúnebre emprenderá rumbo a la Catedral Metropolitana en la Plaza de Armas donde se realizará la misa correspondiente.

Una vez finalizado lo anterior, el cortejo pasará por afuera del Palacio de La Moneda y llegará al cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba para su funeral, el cual es de carácter privado.

Cómo ver en vivo

Para seguir en vivo el funeral del ex presidente Piñera, puedes hacerlo a través de nuestra señal online en chvnoticias.cl o haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.chvnoticias.cl/senal-online/.

Asimismo, en CHV Noticias mantenemos un minuto a minuto actualizado que plasmará todos los acontecimientos e hitos vinculados al último adiós hacia el ex mandatario.

