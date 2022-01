El presidente electo Gabriel Boric se reunió la mañana de este martes con, Dahianna Pereira, viuda del ex cabo de Carabineros Eugenio Naín, asesinado en un procedimiento policial en Padre Las Casas en octubre del 2020 tras ser atacado en una emboscada.

La cita se dio en la sede donde está trabajando el próximo mandatario, la llamada “Moneda chica”, en la comuna de Providencia, la cual duró poco más de 15 minutos y en la que el actual diputado escuchó las inquietudes de Pereira.

Al terminar la instancia, la ex esposa de Naín conversó con la prensa. “Le hablé sobre el tema del terrorismo en La Araucanía, porque sí hay. Que se haga justicia por mi marido y que Carabineros ya no esté solo. No hay que meter a todos en el mismo saco”, dijo.

Además, agregó que Boric “me dio un poco de esperanza, pero también sé que no todo depende del presidente. Le plantee sobre la Ley Naín. Carabineros necesita apoyo y sacando esa ley van a tenerlo, pero estuve hablando con él y (es) súper buena gente. Lo va a conversar y a plantear”.

Por otra parte, el futuro jefe de Estado también se reunió durante esta jornada con víctimas de la delincuencia, uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos días tanto en las autoridades comunales como nacionales.

En tanto, para fines de la semana, existe la posibilidad de concretar una cita con los familiares de detenidos durante el estallido social, la que se daría en medio del emplazamiento que hizo Boric a tratar la iniciativa de indulto que aún está en el Senado.