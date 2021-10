El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, entregó sus reflexiones a un día de un nuevo aniversario del estallido social.

“El 18 de octubre marca el momento en que el pueblo chileno dice basta a una cultura de resignación ante los abusos. Por lo tanto, es un momento de conmemoración respecto del país que debemos construir”, manifestó.

En la misma línea, el presidenciable indicó que “sabemos que es un momento de dolor para mucha gente, de violaciones a los Derechos Humanos, de tremendas injusticias”, señaló el candidato”.

Posteriormente, recalcó que “nuestro objetivo es encausarlo en el proceso constituyente que para mí es tremendamente esperanzador y en el cual esperamos que podamos construir un Chile más justo y digno para todos y todas”.

Sichel: “No hay nada que conmemorar”

Por otro lado, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sostuvo que “el 18 de octubre es un dolor tremendo porque lo que hicimos fue hacer que la violencia superara la posibilidad de hacer los cambios en democracia. Me preocupa que alguien lo conmemore o lo celebre”.

“No puede ser que sean los hechos violentos los que se tomen la agenda para hacer los cambios que necesitamos”, afirmó.

Asimismo, le envió un mensaje a los candidatos presidenciales: “Pueden ser corresponsables de no haber hecho lo necesario para decir que ese no es el camino. Hago un llamado a la no violencia, a no ser corresponsables de la violencia que puede hacer que la población se tenga que esconder. A no ser cómplices de la violencia. Toda la clase política debiera decir lamentamos, no conmemoramos”.