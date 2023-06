Pdte. Boric lamentó “cambio de discurso de la derecha” tras la filtración de audio reconocida por Mellado

El presidente Gabriel Boric cuestionó este viernes “el cambio de discurso de la derecha” luego que el diputado Miguel Mellado (RN) reconociera que fue él quien grabó y filtró un audio de la reunión que sostuvo el mandatario con parlamentarios en Cerro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado afirmó “lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad”.

“Lo que sólo para todos ayer era un delito, hoy parece ser un simple error que no merece reproche“, agregó.

En ese sentido, la máxima autoridad del país sostuvo que “en mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además, es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado”.

“Esto no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en La Araucanía (vengo justamente llegando de Freiré, Pitrufquen y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos“, cerró.

Recordemos que durante la noche de este jueves, Mellado asumió su responsabilidad ante la filtración del audio pese a que durante la misma jornada manifestó su desacuerdo con este tipo de acciones.

“Voy a asumir las consecuencias porque soy responsable, las consecuencias del partido, con mi bancada y voy a defenderme con la denuncia judicial”, afirmó el parlamentario, asegurando que sólo grabó 10 minutos de la reunión.

“Me parece relevante guardar para recordar y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”, argumentó.