Pdte. Boric afirmó que cambio de gabinete depende solo de él: “No lo decide ni los editorialistas ni los partidos”

En medio de los rumores sobre un posible cambio de gabinete, el presidente Gabriel Boric señaló este martes que “para evitar especulaciones, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian”. En esa línea, indicó que “los cambios de gabinete los decide el presidente de la República. No los editorialistas ni los partidos”. Además, afirmó que “yo no tengo ningún problema con eso. Con los partidos tenemos un diálogo permanente. No me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo respecto a la relación permanente con mis ministros”.