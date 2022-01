Durante la mañana de este viernes 21 de enero, en la ceremonia realizada en el Museo de Historia Natural en Quinta Normal, el presidente electo, Gabriel Boric, presentó a los 24 ministros y ministras que lo acompañaran en su mandato, siendo un total de 14 mujeres y 10 hombres.

En entrevista con la BBC, aseguró que el gobierno de Apruebo Dignidad significa “una energía generacional de transformación que ha aprendido en el camino a valorar la historia que nos constituye”.

“Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos. Representamos también que el statu quo o el conservadurismo es lo que peor le puede venir a Chile en estos momentos en que el mundo cambia vertiginosamente. Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época”, añadió.

A lo que nosotros aspiramos es a poder construir una sociedad colaborativa, en donde parte de sus integrantes no queden abandonados ni discriminados por las condiciones de vida que les haya tocado, y en donde además el Estado sea capaz de garantizar derechos sociales de manera universal sin importar el lugar donde se nace, la etnia de la provengas o el color de la piel. Eso requiere reformas estructurales”, enfatizó.

Lee también: “Pasas a ser de mi banda”: Brownie celebra nombramiento de Izkia Siches como ministra del Interior

No obstante, recalcó que saben que las transformaciones no se logran de la noche a la mañana. “Sabemos que seguramente nuestro gobierno va a construir sobre lo que se ha construido en Chile en los últimos 30 años, pero además vamos a tener un giro de timón respecto a la lógica neoliberal del sálvese quien pueda, que es algo con lo que tenemos que terminar”, precisó.

“No podemos pasar del ‘no lo vimos venir’ al ‘aquí no ha pasado nada’. En Chile sigue existiendo un profundo malestar que no ha sido resuelto en términos sociales todavía. Hay mucha precariedad”, detalló.

Con respecto a las expectativas de su futuro gobierno, dijo que a él, le hace más sentido la idea de ser ponderado que moderado. “Hay algunos fanáticos de la moderación que terminan no moviéndose nada y esos fanáticos le han hecho un daño profundo al país.Porque en su miedo atávico de cambio, terminaron haciendo reventar la olla a presión”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para indicar que parte de la élite chilena está muy ensimismada, y sigue siendo muy endogámica“. “Como han vivido tanto tiempo en una posición de privilegio, cualquier cambio les genera la incertidumbre que la mayoría de los chilenos vive en el día a día. Y eso genera rechazo. Un rechazo un poco atávico”, explicó.

Lee también: Banco Central oficializa renuncia de Mario Marcel e informan fecha en la que dejará de cumplir sus funciones

“Espero por un lado que las élites dejen de tenernos miedo. No espero que estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo“, concluyó el magallánico.