A poco más de un mes de que se lleve a cabo el cambio de mando (11 de marzo), el presidente electo, Gabriel Boric, ha comenzado a trabajar en lo que será su hoja de ruta en su mandato. Sus primeras decisiones se han relacionado con la designación de los futuros ministros de Estado y recientemente los subsecretarios.

En ese sentido, durante este miércoles 2 de febrero, el magallánico concedió su tercera entrevista internacional al programa español La Base,conducido por el ex vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, en la cual abordó diferentes temas de interés público como el conflicto mapuche, la crisis climática y el proyecto “transformador” de Apruebo Dignidad, entre otros.

“Estoy permanentemente tratando de estar siempre consciente de porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación y que venimos de los movimientos sociales. Que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiar o contribuir en la vida para mejor al pueblo de Chile“, comenzó diciendo el presidente electo, Gabriel Boric.

Futura oposición

Al ser preguntado sobre cómo gobernará con una oposición que será líder en el Congreso, indicó que “si la derecha política y la derecha mediática se leyeran la Tesis de Abril (de Lenin) quedarían absolutamente ‘flipando’, como dicen ustedes, respecto a lo moderadas de nuestras posturas“.

“Los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso o si no los riesgos de retroceder son demasiado grandes. La amenaza que se dejó ver en segunda vuelta, que es la extrema derecha en Chile, representada por José Antonio Kast, sigue estando a la vuelta de la esquina”, advirtió.

En esa misma línea, sostuvo que en el horizonte al que aspiran, que es de largo plazo y que consiste en avanzar a una superación del neoliberalismo y la construcción de otro modelo de desarrollo, “sabemos que no se logra de la noche a la mañana y, por sobre todo, sabemos que tenemos que hacerlo por vías democráticas“.

“Hoy lo que nosotros estamos intentando es que el apoyo que nosotros recibimos en la segunda vuelta podamos consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande“, advirtió.

La lógica Neoliberal y los derechos sociales

Al ser consultado sobre la diversidad que ha demostrado su coalición política, aseguró que el primer desafío es lograr un gobierno “transformador”, y que “siente las bases para hacer un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria“.

“Vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gusta defender y, con mucho ahínco, para invitar a más gente a esta gesta”, añadió.

“En Chile, en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”, complementó.

En ese mismo sentido, señaló que desde los años 80, Chile fue la “cuna del Neoliberalismo“, instalándose una hegemonía “muy grande en torno a que era razonable hacer de la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, un espacio de negocio”. “Eso es algo que queremos cambiar”.

“Lo que nos une hoy, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales“, enfatizó.

Conflicto mapuche

Otro de los temas que se conversó, fue el conflicto que se vive en la macrozona sur del país, zona que sus territorios, han sido reclamados históricamente por el pueblo originario y que en la actualidad, la zona, se encuentra bajo un Estado de Excepción.

Con relación a la usurpación de los territorios, Gabriel Boric explicó que “nunca hubo ninguna restitución ni reparación, pero la memoria de este pueblo siguió viva. Por lo tanto, lo primero para poder abordar este problema es reconocerle el derecho a existencia a otro pueblo“.

“Chile es un territorio donde habitan muchos pueblos, no solamente lo que conocemos como chilenos, que es la herencia de la conquista española. Por otro lado, tenemos que necesariamente hablar de territorio, que no es necesariamente propiedad sobre la tierra“, detalló.

“Territorio es un lugar donde también se ejerce algún grado de autodeterminación y autonomía (…) Eso es lo que han hecho los países desarrollados que han logrado solucionar este conflicto”, agregó.

La crisis climática y sanitaria

Dos tópicos que afectan directamente a todas las naciones del planeta han sido la pandemia provocada por el COVID-19 y la crisis climática.

“Hoy, como planeta, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Hay cada vez más eventos que están dando cuenta de la necesidad de pensar cada vez más allá de las fronteras de Estado-Nación”, afirmó.

Con respecto a ambas problemáticas, estableció que “son temas que tenemos que trabajar juntos”, asegurando que es fundamental la unión de los países “más allá de las identidades particulares“.

“Chile, por ejemplo, está muy orgulloso de su proceso de vacunación. Acá estamos ya ad portas de empezar la cuarta dosis y gran parte de la población tiene la tercera dosis puesta. Sin embargo, si es que no colaboramos en conjunto y no somos generosos con nuestros vecinos de Argentina, Perú, Bolivia, de que haya un proceso de inoculación conjunta, la verdad es que es más bien un placebo, porque podremos estar bien un ratito, pero el virus sigue mutando”, sostuvo.

Finalmente dijo que intentará ser “un presidente que tenga una agenda internacional no en el sentido de que muchas veces se toma domésticamente, como ‘ah, va a viajar’, no, si no que de contribuir con un granito de arena, conscientes de la posición que tiene Chile en el mundo, que es una posición importante, pero pequeña“.

