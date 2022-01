Diversas reacciones se produjeron tras la presentación oficial del gabinete del presidente electo Gabriel Boric, quien anunció este viernes a su equipo de ministros y ministras que lo acompañarán una vez que asuma el gobierno.

En total, son 14 mujeres y 10 hombres que marca una superioridad femenina por primera vez en la historia, acción que no pasó desapercibida en redes sociales, donde se hizo una comparación con los acompañantes del ex presidente Patricio Aylwin.

Esto porque varios usuarios recalcaron que hace 32 años, una vez que el militante DC tomó el cargo de jefe de Estado en el retorno a la democracia, la totalidad de sus ministros eran hombres.

Sin embargo, fue el propio Boric el que aterrizó las críticas que había sobre el otrora mandatario fallecido en 2016, ya que recordó el contexto en el que Aylwin llegó a La Moneda en 1990.

“He visto la comparación de los gabinetes de Patricio Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra cómo ha cambiado la sociedad”, escribió en su Twitter.

“Pero no olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahí su grandeza”, sentenció el futuro mandatario.

