El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la investigación que inició el Servicio Electoral de Chile (Servel) en contra del Partido de la Gente (PDG), colectividad encabezada por el ex aspirante a La Moneda Franco Parisi.

Según un reportaje de Ciper Chile, militantes y adherentes del PDG han reclamado que se rindan las cuentas de los aportes que han realizado antes de convertirse en partido político. De acuerdo a la investigación, la dirigencia de la tienda les ha solicitado en reiteradas ocasiones depositar dinero en cuentas personales de algunos dirigentes cuando el conglomerado estaba en formación.

El trabajo periodístico del citado medio, identificó que al menos cuatro cuentas bancarias de dirigentes del PDG fueron difundidas para recaudar fondos para la coalición. Desde el Servel confirmaron que ya han recibido denuncias al respecto y que abrieron una investigación.

“Efectivamente Servel inició mediante la resolución 1.132 del 11 de noviembre de 2021 un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) a raíz de diversas denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes recibidas en cuentas corrientes de los dirigentes del partido. Actualmente se encuentra en proceso”, indicaron desde el organismo.

En ese sentido, Boric indicó que “tengo la convicción de que en estas cosas hay que tener un sólo estándar, sea quien sea que cometa los delitos… Si es alguien de nuestras filas o si es alguien de otra. En eso yo no voy a hacer diferenciación“.

El diputado de Convergencia Social señaló que, ante este tipo de situaciones, “tenemos que actuar con total transparencia” y que “el financiamiento irregular de la política o el mal uso de recursos públicos es inaceptable venga de donde venga”.

“En eso no voy a cambiar mi posición en función ni de votos, ni de quién sea el candidato, ni de quién sea el afectado”, recalcó.

Presencia en “Bad Boys” sigue en duda

Boric también fue consultado sobre su eventual participación en el programa web Bad Boys, conducido por Franco Parisi y militantes del PDG. “Hemos ido conociendo cada día diferentes antecedentes”, planteó.

Luego, añadió que “uno tiene el deber de escuchar a las diferentes candidaturas, a las diferentes propuestas; pero a la vez eso no se puede hacer relativizando, como hizo el otro candidato José Antonio Kast, la importancia de una deuda de (pensión de) alimentos cuando decía ‘esto hay que aclararlo’, no: acá no hay nada que aclarar, hay una sentencia judicial y las sentencias se cumplen”.

“Estamos evaluando con nuestro equipo a partir de informaciones que han salido en diferentes medios respecto a eventuales reuniones y, prontamente, vamos a dar una resolución“, cerró.