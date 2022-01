La mañana de este viernes, la joven puntaje nacional que cautivó con su discurso en La Moneda, Antonia Guerrero, se reunió con el presidente electo, Gabriel Boric, luego de que él mismo la contactara por teléfono para invitarla a su sede de trabajo.

Antes de reunirse con el mandatario electo en “La Moneda chica”, la estudiante de Puente Alto que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) al igual que Boric, señaló a Contigo en la Mañana que “hace dos días él me llamó, él mismo, y fue muy buena onda. Me dijo ‘ven el viernes, en la mañana, a saludarnos'”.

“Sé que es como un ser humano más, pero sí tiene mucha pasión y tiene mucho amor por lo que hace, entonces es un ídolo para mí”, agregó.

Antonia estudió en el Liceo Bicentenario de excelencia San Pedro, en Puente Alto, y quiere estudiar Medicina, aunque aún no sabe en cuál universidad.

“Yo tenía mucho miedo de ser médico, de que a lo mejor me viniera algún pensamiento intrusivo en alguna operación, no poder atender bien y claro, después lo eligieron a él presidente, que tiene TOC y dije ‘no puede ser, si él salió presidente yo fácilmente puedo salir una médico buena, entonces esa es la inspiración que hizo que ya no me diera miedo”, detalló la joven.

La reunión con Gabriel Boric

A las 9:40 horas, el presidente electo salió a buscar a Antonia, quien no aguantó la emoción al verlo.

Tras se encuentro, que culminó cerca de las 10 am, la joven dijo que el futuro mandatario “es una persona muy sencilla, uno se siente como si estuviera hablando con un amigo, de hecho a mí me da cosa porque mi primer impulso es tutearlo”.

En esa línea, agregó que “hablamos de dónde voy a estudiar, de las cosas que yo he estado hablando de él, de que me inspira, eso se lo pude decir. Es muy tierno”. “Es una persona que tiene mucha pasión, que ha sido una inspiración para mí, a lo mejor a otras personas con TOC, una persona que trae ideas nuevas. Es alguien que de verdad va a volver a abrir las alamedas para los hombres y mujeres libres”.

Finalmente, cerró con que “siento que estamos dejando al país es buenas manos (…) es un humano que sé que se va a esforzar muchísimo para llevarnos lejos”.

Críticas a la PDT

Si bien Guerrero valoró su puntaje nacional, criticó el sistema de admisión actual.

“Acá entramos por una prueba. Yo saqué 850 en lenguaje, 798 en ciencias, voy a entrar a Medicina, pero qué pasa si yo soy una cabra que estuvo todo el tiempo encerrada en su pieza, que no me preocupa nadie más, que solo estaba estudiando (…) si tengo súper mala vocación, no lo saben (…) siempre están dejando afuera a la gente que de verdad tiene un sueño, vocación”.

Además, aseguró que “no me gusta este sistema. Sé que es lo que me trajo acá el haber sacado puntaje nacional, pero si yo pudiera tener una elección que cambiara en el país, haría que se cambiara el sistema de admisión”.