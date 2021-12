En medio de la incertidumbre, el presidente electo Gabriel Boric confirmó este lunes que no asistirá a la gira en Colombia, invitación que le realizó el mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera.

El hecho fue dado a conocer pasadas las 11:30 horas de este lunes 27 de diciembre desde la sede de su comando luego de una reunión que mantuvo con las directivas de los partidos que conforman Apruebo Dignidad.

En concreto, el presidente Sebastián Piñera invitó a Gabriel Boric para que lo acompañe en su última gira internacional, a fines de enero, en la que se realizarán reuniones con la Alianza del Pacífico y también con el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

“He conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado”, expresó Gabriel Boric y agregó que “las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros”.

En esa línea, agregó que “hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materias de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en las conformaciones de equipo acá en Chile”, indicó.

Prioridad a la Alianza del Pacífico

Además, el presidente electo detalló que “vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú”.

“Respecto a Prosur, nos parece que esa es una agenda propia de el mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, las crisis climáticas migratorias y por cierto la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia”, comentó.

Además, Boric enfatizó en que primero le comunicó la decisión al presidente Piñera y que “le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa porque tenemos la convicción de que en materias de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen país” y que “le he solicitado también tener esos resguardos a futuro”.

“Lo comprende perfectamente”

Consultado por la respuesta del mandatario, el presidente electo señaló que “lo comprende perfectamente, es parte de nuestras atribuciones. Está la mejor disposición para que la transición y el traspaso de mando se realice de la mejor manera posible, así que hemos conversado en esos términos”.

Además, señaló que van a “analizar” el seguir participando en Prosur “con la futuras autoridades que estén encargadas de política internacional”.

Cabe recordar que el Prosur es un organismo internacional creado en 2019 por el presidente Sebastián Piñera y otro mandatarios ligados a la centro derecha, como el colombiano Iván Duque.

La Alianza del Pacífico, en tanto, es una iniciativa de integración regional​ conformada por Chile, Colombia, México y Perú.

