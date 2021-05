El diputado Gabriel Boric (CS) inscribió este martes su candidatura presidencial luego que su partido llegara a las 34 mil firmas necesarias. Acompañado de parlamentarios y constituyentes electos, el legislador celebró el hito afuera de las oficinas del Servicio Electoral (Servel) y manifestó: “nos dijeron que era imposible juntar 25 mil firmas en tres semanas desde que nos habilitaron la Clave Única; juntamos 30 mil”.

Durante su punto de prensa, Boric fue consultado sobre los dichos de la diputada Pamela Jiles (PH) hace un par de semanas, cuando llamó al partido a enfrentar “que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere”.

Sin embargo, la respuesta del diputado en esta ocasión fue breve: “no me acuerdo de Pamela Jiles”.

Los dichos de Jiles terminaron impulsando una campaña en redes sociales para que el parlamento pudiera reunir las firmas necesarias e inscribir su candidatura.

El último impulso lo recibió con los resultados de las elecciones de este fin de semana, donde el pacto Apruebo Dignidad fue uno de los grandes ganadores.

El lunes, y tras la derrota de su pareja, el ex candidato a gobernador Pablo Maltés, Jiles descartó que ella sea candidata a la presidencia: “no hay tal candidatura presidencial. Nunca he sido proclamada, salvo por mi pueblo en las paredes”.

“Yo no soy la candidata proclamada”, aseguró.