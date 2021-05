En medio de los dimes y diretes entre el PS y bloque FA-PC, el candidato presidencial por Convergencia Social, Gabriel Boric, afirmó que llamó a Paula Narváez luego del fracaso de inscribir una primaria de la oposición y dice que aún cree que “puede convocar a ese mundo socialista”.

Sin embargo, señaló que existe una brecha respecto del PPD, donde, a su juicio, se “espantaba a los independientes que entraron a la Convención Constituyente”.

En conversación con La Tercera, el candidato del FA precisó que “el pueblo optó por una renovación de quienes tienen que tomar protagonismo. Haber delimitado las alianzas electorales a un pacto de siglas de partido hubiese sido contradictorio con ese mensaje. Había acuerdo unánime en Apruebo Dignidad -el FA y el PC-, de que Paula Narváez y el PS eran bienvenidos si querían ser parte de esta primaria. Su candidata puede tener los apoyos que sea pertinente; lo que terminó trabando la pelota fue que se nos planteó que el PPD fuera parte del pacto”.

Lee también: Giorgio Jackson niega que quiebre en primarias haya sido por “miedo” de Jadue a apoyos de Narváez

Además, a horas de que Heraldo Muñoz bajara su candidatura el pasado miércoles 19, Boric le habría manifestado a la candidata por el PS, que tenían “problemas con que el PPD, con toda su historia, firmara”.

“Hablé largamente con Paula Narváez esos días y anteayer. Mi voluntad es incluir, convocar, a ese mundo socialista, respetando la candidatura de Paula, pero tender puentes para un diálogo que permita ofrecer alternativa a la continuidad de este mal gobierno de derecha”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que no tuvo relación en las negociaciones para asegurar la participación de Narvaéz, pero que sí “se la jugó” para ir a primarias con la candidata. “Siempre estuve y me la jugué porque Paula Narváez fuera parte, pero por los motivos que hemos conversado no se pudo dar. Anteayer hablé con ella y no dudo que podremos conversar los elementos en común. Que tengamos una campaña con respeto y convergencia. Si empezamos con una guerrillas de declaraciones cruzadas, quién tiene la culpa, quién es el más culpable, lo va dificultar más. No estoy en esa”, dijo.

Lee también: Montes tras fallido pacto presidencial: “El argumento que se dio es que eran neoliberales el PPD y NT”

“No soy monigote de nadie”

Por otra parte, y respecto a qué tipo de liderazgo tendrá de cara a las primarias con el PC, el candidato del FA se refirió a los distintos impasse que ha tenido con su partido, como en el pasado Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. “El FA me ratificó. Quiero ser claro: yo no soy un monigote de nadie, tengo mis posiciones, las defiendo y gracias a esa coherencia se reconoció ese liderazgo para encabezar esta candidatura presidencial. En la primaria aspiramos a ganar”, expresó.

Finalmente, y respecto a las diferencias con Daniel Jadue, Boric precisó que “no somos lo mismo, pero en campaña no nos vamos a andar agarrando de las mechas, ni tildándonos de ‘soy más de izquierda que tú’, o ‘este es amarillo y el otro no sé qué cosa’. Si no, seremos cada vez menos convocantes”.

Lee también: Jadue: “No existen las alianzas de último minuto ni campañas de emergencia”