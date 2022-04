Presidente Gabriel Boric anuncia querella tras piedrazo: “Lo que corresponde es presentar acciones legales”

El presidente Gabriel Boric anunció este sábado que presentará acciones legales contra el sujeto que le lanzó una piedra el pasado jueves en La Serena. “Lo que corresponde es presentar las acciones legales correspondientes”, señaló desde el Valle del Elqui. Por su parte, Sergio Moreno, el acusado de 31 años, quedó libre porque hasta ese momento, no había ninguna denuncia en su contra de parte de los afectados. “Perdón. A los dos involucrados les pido disculpas. Mil disculpas. Espero me disculpen”, dijo el hombre, quien no tenía antecedentes penales.