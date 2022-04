Pdte. Boric: “El quinto retiro tal como está le haría un daño profundo a quienes más lo necesitan”

Durante la tarde de este martes 12 de abril, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentaron el “Programa 4 a 7”, el cual proporciona a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, un acceso al servicio de cuidado, en apoyo a su participación en el mercado laboral.

En líneas general, el plan tiene dos grandes objetivos: El primero, buscar apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres participantes, quienes podrán acceder a talleres según su perfil laboral; y el segundo, el cuidado infantil integral para los niños y niñas de entre 6 y 13 años, quienes, después de su jornada escolar, pueden acceder a talleres de organización escolar, deportivos y artísticos.

Sin embargo, durante el lanzamiento del programa, el mandatario tuvo palabras para hablar sobre otros temáticas de interés nacional, como lo es el proyecto del quinto retiro de los fondos previsionales que se está discutiendo en la actualidad en el Congreso, y el proyecto alternativo de retiro que presentó durante esta jornada el gobierno.

“Al alero de conversaciones intensas con parlamentarios y parlamentarios, queremos presentar un proyecto que busque aliviar a las familias que tienen deudas, que sabemos que lo han pasado muy mal, que con la inflación que está en los niveles más altos, necesitan apoyo en particular para las deudas”

“Eso tenemos que conciliar con no dispararnos en los pies como sociedad. El quinto retiro tal como está presentado le haría un daño profundo a quienes más lo necesitan, que son quienes no tienen ahorros en sus fondos de pensiones, pero los que van a sufrir con mayores nitidez el aumento de precios, por lo tanto, en esto no podemos perdernos”, añadió el jefe de Estado.

Asimismo, aseguró que como gobierno, proponen una alternativa diferente, porque según sus palabras han escuchado a los parlamentarios respecto a la angustia de las familias, “para que se puedan pagar hipotecarias de primera vivienda, para que se puedan pagar deudas alimenticias que hemos visto que es un tragedia a nivel nacional por hombres irresponsables, para que se puedan pagar deudas de servicios básicos, entre otros apoyos que estamos entregando”.

“Nos parece que esa una alternativa que cumple a la vez en cuidar y apoyar a las familias en estos momentos difíciles y ser responsables con al economía. El llamado que le hago a los parlamentarios es que a la hora de la votación, más que la preocupación de de la tensión del momento pensemos en que le hace bien al país en el largo plazo, y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso espero que nos vaya bien en la votación tanto hoy día como durante en los próximos días en el Congreso”, sentenció con respecto a la temática.