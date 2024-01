Pdte. Boric recordó renuncia de Giorgio Jackson: “Espero que lo tengamos de vuelta pronto”

El presidente Gabriel Boric se refirió a su amistad con el ex ministro Giorgio Jackson, quien renunció al gobierno el 11 de agosto de 2023 tras semanas de presiones desde la oposición, en el marco de las investigaciones por el caso Convenios.

“Con Giorgio tenemos una relación desde hace mucho tiempo”, partió diciendo el mandatario en entrevista con Radio Montecarlo de La Serena, en medio de su gira por la Región de Coquimbo.

En ese sentido, afirmó que tiene “un gran cariño y estima” por el ex secretario de Estado, a quien conoció cuando ambos eran dirigentes estudiantiles y luego fueron colegas en la Cámara de Diputados.

“Somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas. La gente que está conmigo no está por ser amiga o no, sino por sus méritos y competencias”, aclaró.

Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que Jackson “está desarrollando proyectos tremendamente interesantes y no me cabe ninguna duda que va a seguir siendo un tremendo aporte para Chile“.

“Es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad, así que espero que lo tengamos de vuelta pronto“, concluyó.

Acciones judiciales de Giorgio Jackson

La última aparición mediática de Giorgio Jackson ocurrió a comienzos de este año, luego de interponer tres acciones judiciales por declaraciones relacionadas a la investigación por Caso Convenios y el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que él encabezaba.

Las acciones consisten en una “querella criminal por injurias y calumnias” contra el empresario Jorge Errázuriz, quien a través de la red social X se refirió a Jackson como “autor” del mencionado robo de computadores.

La segunda corresponde a una “demanda por daño a la honra por difamación” contra el senador Fidel Espinoza (PS), quien por medio de la misma red social tildó a Jackson como el “líder de la banda” que operó en el robo.

En tercer lugar, Jackson también tomó una “acción prejudicial” contra la Unión Demócrata Independiente (UDI) debido a una carta emitida por parlamentarios del partido.

