En su primera entrevista televisiva como presidente electo, Gabriel Boric conversó con el panel de Tolerancia Cero y se refirió a la política que implementará su gobierno en lo que respecta al 10% de las AFP. En concreto, el futuro mandatario se distanció de los retiros al señalar que “vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global, y por lo tanto, no está dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro Marcel”. En ese sentido, indicó que “yo no voy a favorecer retiros” y que espera que el Parlamento lo apoye. “No es la solución por diferentes motivos. Uno, porque sigue vaciando los ahorros de los trabajadores. Dos, porque destruye el mercado de capitales chileno y eso genera efectos en el largo plazo, por ejemplo, en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Tres, porque genera una presión inflacionaria que es totalmente indeseable, justamente, para los que menos tienen. No es una buena política”, explicó el próximo presidente.