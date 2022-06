Pdte. Gabriel Boric se reunirá con el primer ministro de Canadá en la previa de la Cumbre de las Américas

Durante la jornada de este martes 31 de mayo, el gobierno de Canadá anunció que el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, se reunirá con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien visitará el país norteamericano el próximo 6 de junio.

En ese contexto, es que su periplo se da en la previa de la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos entre el 6 y 10 de junio, evento el cual, busca reunir a los jefes de Estado del continente, y en el que Chile, ya confirmó su participación.

Según la información entregada por las autoridades canadienses, el primer ministro Trudeau y el presidente Boric se reunirán para promover prioridades compartidas y abordar problemas globales.

“Los líderes discutirán la adopción de medidas climáticas ambiciosas, incluida la protección de los océanos y el precio de la contaminación, la promoción de la democracia, la promoción de los Derechos Humanos y la igualdad de género, la promoción de un compromiso significativo con los pueblos indígenas y el crecimiento de nuestras economías y la clase media”, señalan.

“Los dos líderes también discutirán la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y la importancia de trabajar en estrecha colaboración con socios en todo el continente americano y en todo el mundo para seguir responsabilizando a Rusia, y apoyar a los ucranianos que han sido desplazados”, añaden.

Por otra parte, aseguran que ambas autoridades recibirán a estudiantes de secundaria para debatir sobre liderazgo juvenil.

“Canadá y Chile tienen una relación profunda arraigada en valores compartidos. Estamos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la promoción del comercio inclusivo y la cooperación internacional para abordar los desafíos de la paz y la seguridad. Espero con ansias mi reunión con el presidente Boric, donde buscaremos fortalecer nuestra colaboración, tanto dentro de las Américas como a nivel mundial“, declaró el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Es relevante mencionar que Trudeau ya ha sostenido dos conversaciones con el mandatario chileno desde su elección en diciembre de 2021. Asimismo, consignar que Chile y Canadá tienen relaciones diplomáticas desde 1941, celebrando durante este año, los 25 años del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Chile (CCFTA) y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral.

Conforme a la información entregada por el gobierno del país norteamericano, en 2021, Canadá exportó más de $1200 millones en mercancías a Chile en 2021, mientras que las importaciones de Chile totalizaron más de $1800 millones. Canadá es el segundo inversionista extranjero más importante en Chile.

Today, Prime Minister Justin Trudeau announced that the President of @GobiernodeChile, Gabriel Boric, will visit Canada on June 6, 2022. Learn more: https://t.co/FwrV3I3x6N

