Durante la mañana de este jueves, en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, estuvo invitado el candidato a la presidencia Gabriel Boric, quien fue entrevistado de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

El militante de Convergencia Social ahondó en su postura en torno a algunos temáticas de interés y también, entregó detalles de su vida personal. Uno de los momentos que resultó más llamativo para los televidentes fue cuando comenzaron a revisar en el estudio la ficha con datos personales del político y salió a la luz un tema poco conocido.

El candidato fue consultado por la Monserrat Álvarez si acaso está emparejado, a lo que él respondió en principio, que “hay que mantener en reserva los espacios íntimos para que algo se mantenga en el espacio privado”.

Sin embargo, luego dejó el misterio de lado y confesó que “estoy soltero y con una compañera, a quien adoro, hace dos años y medio” y luego explicó que “está en este momento en una actividad de las mujeres feministas de Apruebo Dignidad fortaleciendo el carácter feminista de nuestra campaña”.

Luego, la conductora del espacio matinal le preguntó acerca de la figura de la Primera Dama si es que llega a la Moneda. “A mí me da un poco de pudor adelantarme, pero son conversaciones de pareja que hay que tener. Hemos pensado mucho en la importancia de resignificar un cargo de esas características”, señaló el diputado.

Posteriormente, Julio César Rodríguez quiso conversar acerca de un tema más serio y le planteó una interrogante en relación a los actos vandálicos registrados durante el 18 de octubre, en un nuevo aniversario del estallido social y los dichos de Galli al respecto. “¿Usted se siente responsable de la violencia?”, dijo JC.

Gabriel sostuvo que “yo creo que es una desfachatez cómo están tratando de intervenir en la campaña. Yo siempre he sido muy claro respecto de que nuestro camino es el diálogo, el de la paz, el de las transformaciones con movilizaciones sociales, un pueblo organizado, pero en paz y ahí me he mantenido siempre”.