Pdte. Boric descarta salida de ministros para que se sumen a campaña del Apruebo: “No creo que sea pertinente”

El presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al plebiscito de salida por una Nueva Constitución, el cual está pactado para el próximo domingo 4 de septiembre.

En específico, el mandatario fue consultado por qué, a su juicio, sería insuficiente reflotar el proyecto constitucional presentado durante el gobierno de Michelle Bachelet en caso de que gane la opción Rechazo.

“Es evidente, Chile tuvo un estallido social, no olviden de esos. Hay una demanda por cambios estructurales. Insisto con (que) un sector de la élite política chilena no pase del ‘no lo vimos venir’ al ‘aquí no ha pasado nada’, si ellos mismos enterraron el proyecto de la ex presidenta Bachelet”, señaló durante la presentación del denominado Plan de Invierno.

El jefe de Estado recalcó que “acá lo que se requieren son cambios estructurales y eso es a lo que está apuntando la Convención Constitucional”. De igual modo, indicó que “por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posible en todas las circunstancias”, esto por un eventual triunfo del Rechazo.

Posible cambio de gabinete

Referido también a esta materia, Boric descartó que vaya a haber un cambio de gabinete para que actuales ministros pasen a trabajar a la campaña del Apruebo, aunque reiteró que “todos tienen derecho a expresar su opinión”.

“No creo que sea pertinente pensar en cambio de gabinete a propósito de esto”, dijo ante la prensa.

“Cada autoridad pública es un ser político y tiene su opinión que podrá expresar dentro de los límites que hemos concordado con Contraloría. Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes que ha tenido nuestra democracia en los últimos 25 años”, sentenció.