El presidente electo Gabriel Boric continúa esta mañana con las reuniones de cara a lo que es la instalación de nuevo gobierno, el cual tomará las riendas del país el próximo 11 de marzo del 2022.

El mandatario hizo una pausa en su agenda y entregó frente a la prensa un mensaje en la previa de la Navidad a los ciudadanos de la nación, a quienes envió “un saludo y un abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio”.

Sin embargo, llamó a pensar especialmente en “los que más sufren. La época de las fiestas es una en donde más se desencadenan suicidios porque la sensación de soledad de muchos y muchas se acrecienta. Los problemas de salud mental muchas veces se vuelven más duros en esta fecha”.

“Hago una invitación a que lo pasemos en familia y a que disfrutemos. Y que pensemos en quienes están solos. Mandarle un abrazo a ellos y ellas y decirles que vamos a tratar desde la presidencia de la República y desde el gobierno a acompañarlos”, agregó.

Boric recalcó que uno de los compromisos de su campaña presidencial fue “invitar a un Estado a que cuide y que abrace”, pero advirtiendo que “sabemos que no se puede estar en todas partes. Quería dar ese mensaje porque lo he conversado con gente vinculada al mundo de la salud mental y me han planteado eso”.

Consultado sobre dónde pasará la nochebuena, el nuevo jefe de Estado aclaró que estará junto a su pareja Irina Karamanos, con quien visitará a la abuela de ésta que vive en Santiago.

“Voy a viajar a Magallanes el domingo o lunes, pero la voy a pasar acá porque nos queda mucha pega y mañana voy a tener que trabajar. Hoy tengo varias reuniones, pero no públicas”, sentenció