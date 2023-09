Pdte. Boric saluda a adherentes en La Moneda: “La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo”

Durante esta jornada, alrededor de dos mil de personas llegaron hasta la Plaza de la Constitución para manifestar su apoyo al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien tras saludar desde el balcón bajó para reunirse con los manifestantes y aseguró que “la dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo”.

El llamado difundido por redes sociales, fue respaldado por parlamentarios de Apruebo Dignidad, sin embargo, no fue acogido completamente desde Socialismo Democrático.

En un ambiente pacífico y familiar, el mandatario se acercó a la manifestación para agradecer la iniciativa y sostuvo que “esta actividad hermosa no se trate de mí, esto no puede ser respecto de una persona porque hoy me toca a mí y mañana será otro u otra, lo importante, compañeros y compañeras, son las ideas que defendemos”.

“A muchos políticos les parece normal y natural (…) que un presidente de la republica vaya permanentemente a foros con grandes empresarios, en grandes salones del sector oriente de Santiago pero, sin embargo, a esa misma gente le parece escandaloso que un presidente de la República o un ministro de Estado participe junto al pueblo en una marcha“, agregó.

Además, el mandatario hizo un repaso por los más importantes logros impulsados desde su gestión, entre ellas el aumento del sueldo mínimo, la ley TEA, el royalty minero, entre otros. “Lo que estamos impulsando hoy día, no se resuelve solamente en los salones de la alta política profesional, sino que se defiende también movilizándose”, enfatizó.

Paralelamente, adherentes al Team Patriota, grupo liderado por el exbarrista de Colo-Colo, Francisco Muñoz, o más conocido como Pancho Malo, también convocó a una “marcha contra Boric”. Sin embargo, no llegó al lugar a la hora de la manifestación a favor del Gobierno.

🇨🇱✊ La ciudadanía ya se está manifestando en apoyo a nuestro Presidente @GabrielBoric frente a La Moneda. El cariño de la gente demuestra que avanzamos y que necesitamos transformaciones por un Chile más justo pic.twitter.com/9scuMeaxCZ — Convergencia Social (@la_convergencia) September 30, 2023

Asi comienza a llenarse la plaza de la constitución para apoyar a @GabrielBoric #lamoneda pic.twitter.com/Vvodn4vT7m — Hernán (@hernan_sr) September 30, 2023

